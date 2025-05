Nach Dieselgestank-Problem: Erster RE6-Zug ist mit viertem Wagen unterwegs

Am Mittwochnachmittag ist das erste Testzug-Gespann in Chemnitz angekommen. Ziel ist es, das Dieselgestank-Problem im ersten Doppelstock-Waggon in den Griff zu kriegen. Wann Reisende mit mehr Platz rechnen können.

Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat am Mittwoch erstmals einen Doppelstockzug mit einem vierten Wagen verstärkt. Das Gespann kam 13.40 Uhr in Chemnitz an. Damit wird der Abstand zwischen Lok und erstem Wagen vergrößert. Die Idee ist, dass dadurch keine Dieselabgase mehr von der Lok in die Doppelstockwagen gelangen und der Wagen wieder für... Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) hat am Mittwoch erstmals einen Doppelstockzug mit einem vierten Wagen verstärkt. Das Gespann kam 13.40 Uhr in Chemnitz an. Damit wird der Abstand zwischen Lok und erstem Wagen vergrößert. Die Idee ist, dass dadurch keine Dieselabgase mehr von der Lok in die Doppelstockwagen gelangen und der Wagen wieder für...