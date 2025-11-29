Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Einbruch: Schwimmhalle Bernsdorf in Chemnitz ab 13 Uhr wieder geöffnet

Die Schwimmhalle Bernsdorf ist zum Ziel von Einbrechern geworden.
Die Schwimmhalle Bernsdorf ist zum Ziel von Einbrechern geworden.
Chemnitz
Nach Einbruch: Schwimmhalle Bernsdorf in Chemnitz ab 13 Uhr wieder geöffnet
Redakteur
Von Benjamin Lummer
In der Nacht auf Samstag haben Einbrecher die Sportstätte heimgesucht. Sie blieb deswegen am Vormittag außerplanmäßig geschlossen. Nach der Wiedereröffnung gelten noch Einschränkungen.

Wegen eines Einbruchs blieb die Schwimmhalle Bernsdorf am Samstag außerplanmäßig für mehrere Stunden geschlossen. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Täter in der Nacht auf Samstag durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt verschafft. Sie öffneten mehrere Innentüren und ein Wertfach gewaltsam und erbeuteten Bargeld. Der Schaden...
