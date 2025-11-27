Nach großem Erfolg im Kulturhauptstadtjahr: Wird der zusätzliche Schließtag in den Kunstsammlungen Chemnitz doch noch abgewendet?

Unter den Vertretern der Parteien im Stadtrat wachsen die Zweifel, ob der anstehende Sparkurs in den städtischen Museen nicht kontraproduktiv ist. Für Januar gibt es bereits einen ersten Kompromiss.

Chemnitz beendet am Wochenende offiziell das Jahr als Kulturhauptstadt Europas. Doch die Freude über ein Jahr mit so vielen Höhepunkten und Besuchern wie seit Jahrzehnten nicht, sie ist getrübt. Angesichts klammer Kassen könnte Chemnitz im kommenden Jahr ein besonders heftiges Kontrastprogramm ins Haus stehen. Und so mancher stellt sich die... Chemnitz beendet am Wochenende offiziell das Jahr als Kulturhauptstadt Europas. Doch die Freude über ein Jahr mit so vielen Höhepunkten und Besuchern wie seit Jahrzehnten nicht, sie ist getrübt. Angesichts klammer Kassen könnte Chemnitz im kommenden Jahr ein besonders heftiges Kontrastprogramm ins Haus stehen. Und so mancher stellt sich die...