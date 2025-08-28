Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach großer Promi-Eröffnung: Hält der Hype um Podolskis Eisladen in Chemnitz an?

Zur Eröffnung am Sonntag kam Podolski persönlich. Ob der Andrang anhält?
Zur Eröffnung am Sonntag kam Podolski persönlich. Ob der Andrang anhält? Bild: Toni Söll/Archiv
Zur Eröffnung am Sonntag kam Podolski persönlich. Ob der Andrang anhält?
Zur Eröffnung am Sonntag kam Podolski persönlich. Ob der Andrang anhält? Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Nach großer Promi-Eröffnung: Hält der Hype um Podolskis Eisladen in Chemnitz an?
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Menschenmassen wollten am Sonntag in der Inneren Klosterstraße das neue Eis probieren – oder nur ein Foto mit Lukas Podolski machen? „Freie Presse“ hat nachgeschaut, wie es ohne Star im Schaufenster läuft.

Die Eröffnung der Eisdiele von Lukas Podolski hat am Wochenende für einen regelrechten Run auf das neue Geschäft in der Chemnitzer City gesorgt. Wenige Tage nach der Eröffnung tummeln sich vorm „Ice Cream United“ immer noch die Menschen, studieren die Karte, posten ihr Eis auf Social Media. Man spürt die Neugierde aufs Neue, selbst ohne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
24.08.2025
3 min.
Chemnitz im Poldi-Fieber: Riesiger Andrang bei Eiscafé-Eröffnung mit Lukas Podolski
Lukas Podolski wird bei seiner Ankunft in Chemnitz von hunderten Fans und vielen Reportern umringt.
Köln, Dortmund, Kōbe – und jetzt Chemnitz: Fußballer Lukas Podolski lädt zum Eisessen ein und Hunderte Fans kommen.
Erik Anke
06.08.2025
2 min.
Eiscafé-Kette von Lukas Podolski eröffnet Filiale in Chemnitz
Ein Eiscafé von Lukas Podolski eröffnet in Chemnitz.
Lukas Podolski bringt frischen Wind nach Chemnitz. Seine Eiscreme-Marke „Ice Cream United“ eröffnet in der Inneren Klosterstraße. Die Idee entstand bei einem Treffen auf dem Hockenheimring.
Erik Anke
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel