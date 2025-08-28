Nach großer Promi-Eröffnung: Hält der Hype um Podolskis Eisladen in Chemnitz an?

Menschenmassen wollten am Sonntag in der Inneren Klosterstraße das neue Eis probieren – oder nur ein Foto mit Lukas Podolski machen? „Freie Presse“ hat nachgeschaut, wie es ohne Star im Schaufenster läuft.

Die Eröffnung der Eisdiele von Lukas Podolski hat am Wochenende für einen regelrechten Run auf das neue Geschäft in der Chemnitzer City gesorgt. Wenige Tage nach der Eröffnung tummeln sich vorm „Ice Cream United“ immer noch die Menschen, studieren die Karte, posten ihr Eis auf Social Media. Man spürt die Neugierde aufs Neue, selbst ohne... Die Eröffnung der Eisdiele von Lukas Podolski hat am Wochenende für einen regelrechten Run auf das neue Geschäft in der Chemnitzer City gesorgt. Wenige Tage nach der Eröffnung tummeln sich vorm „Ice Cream United“ immer noch die Menschen, studieren die Karte, posten ihr Eis auf Social Media. Man spürt die Neugierde aufs Neue, selbst ohne...