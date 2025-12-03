Nach Jahren des Verfalls: Gemeinde Hartmannsdorf lässt marodes Wohnhaus abreißen

Ein Gebäude in Hartmannsdorf ist seit Jahren dem Verfall preisgegeben. Die Gemeinde will den Schandfleck beseitigen und hat das Objekt gekauft.

Seit vielen Jahren steht ein ehemaliges Wohnhaus in der Unteren Ufergasse 8 in Hartmannsdorf leer und verfällt. Um den Schandfleck beseitigen zu können, hat die Gemeinde die Immobilie gekauft. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte eine Firma mit den Arbeiten zum Abbruch und zur Entsorgung des Objektes beauftragt. Das Haus solle in...