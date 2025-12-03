Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Jahren des Verfalls: Gemeinde Hartmannsdorf lässt marodes Wohnhaus abreißen

Das ehemalige Wohnhaus in der Unteren Ufergasse 8 in Hartmannsdorf ist eine Ruine.
Das ehemalige Wohnhaus in der Unteren Ufergasse 8 in Hartmannsdorf ist eine Ruine. Bild: Rita Türpe
Das ehemalige Wohnhaus in der Unteren Ufergasse 8 in Hartmannsdorf ist eine Ruine.
Das ehemalige Wohnhaus in der Unteren Ufergasse 8 in Hartmannsdorf ist eine Ruine. Bild: Rita Türpe
Chemnitz Umland
Nach Jahren des Verfalls: Gemeinde Hartmannsdorf lässt marodes Wohnhaus abreißen
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Gebäude in Hartmannsdorf ist seit Jahren dem Verfall preisgegeben. Die Gemeinde will den Schandfleck beseitigen und hat das Objekt gekauft.

Seit vielen Jahren steht ein ehemaliges Wohnhaus in der Unteren Ufergasse 8 in Hartmannsdorf leer und verfällt. Um den Schandfleck beseitigen zu können, hat die Gemeinde die Immobilie gekauft. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte eine Firma mit den Arbeiten zum Abbruch und zur Entsorgung des Objektes beauftragt. Das Haus solle in...
