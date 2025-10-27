Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Kaufland-Eröffnung: Wie geht es mit dem Chemnitzer Neefepark weiter, Herr Stahl?

Der Eigentümer des Neefeparks Jochen Stahl bei der Eröffnung von Kaufland. Für kommendes Jahr stellt er Investitionen und neue Mieter in Aussicht.
Der Eigentümer des Neefeparks Jochen Stahl bei der Eröffnung von Kaufland. Für kommendes Jahr stellt er Investitionen und neue Mieter in Aussicht. Bild: Ralf Jerke
Der Eigentümer des Neefeparks Jochen Stahl bei der Eröffnung von Kaufland. Für kommendes Jahr stellt er Investitionen und neue Mieter in Aussicht.
Der Eigentümer des Neefeparks Jochen Stahl bei der Eröffnung von Kaufland. Für kommendes Jahr stellt er Investitionen und neue Mieter in Aussicht. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Nach Kaufland-Eröffnung: Wie geht es mit dem Chemnitzer Neefepark weiter, Herr Stahl?
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaufland hat geöffnet, aber in der Einkaufspassage dominiert Leerstand. Centereigentümer Jochen Stahl stellt für das kommende Jahr namhafte neue Mieter in Aussicht. Kommen die diesmal wirklich?

Kunden, die bereits früh um sieben den Neefepark anvisieren. Das, was bei der Eröffnung von Kaufland am Donnerstag zu sehen war, dürfte etwas Balsam auf die Seele der verbliebenen Neefepark-Händler gewesen sein. Leerstand prägt das Center seit längerem. Der erhoffte Schub durch Globus blieb aus, dessen Weggang nach nur fünf Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
2 min.
Neefepark Chemnitz: Kaufland kurz vor der Eröffnung
Juliane Görner leitet den neuen Kaufland-Markt. David Benedix ist Expansionsmanager.
Kaufland statt Globus: Globus hatte im Mai geschlossen, Kaufland eröffnet kommende Woche. 35.000 Artikel erwarten die Kunden.
Jana Peters
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
23.10.2025
3 min.
Kaufland im Chemnitzer Neefepark eröffnet: Das sagen die ersten Kunden
Das Kaufland im Chemnitzer Neefepark hat am Donnerstagmorgen eröffnet.
Ein gutes Dutzend Frühaufsteher wartete am Donnerstag auf die Eröffnung von Kaufland im Neefepark. Den Globus-Markt vermissen sie bisher nicht.
Erik Anke
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
Mehr Artikel