Nach Kaufland-Eröffnung: Wie geht es mit dem Chemnitzer Neefepark weiter, Herr Stahl?

Chemnitz
Kaufland hat geöffnet, aber in der Einkaufspassage dominiert Leerstand. Centereigentümer Jochen Stahl stellt für das kommende Jahr namhafte neue Mieter in Aussicht. Kommen die diesmal wirklich?
Kunden, die bereits früh um sieben den Neefepark anvisieren. Das, was bei der Eröffnung von Kaufland am Donnerstag zu sehen war, dürfte etwas Balsam auf die Seele der verbliebenen Neefepark-Händler gewesen sein. Leerstand prägt das Center seit längerem. Der erhoffte Schub durch Globus blieb aus, dessen Weggang nach nur fünf Jahren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.