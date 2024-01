Polizei löst Blockaden in Chemnitz auf: Großtanklager in Hartmannsdorf und A72 wieder erreichbar

In Chemnitz und im Umland setzten sich am Donnerstagfrüh die Einschränkungen im Verkehr durch Proteste zunächst fort. Seit 9 Uhr entspannt sich die Lage. Das Bürgertelefon wird nicht mehr bedient.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen Blockaden eines Kreisverkehrs in Chemnitz-Wittgensdorf und die A72-Auffahrten in Röhrsdorf aufgelöst. Betroffen war dadurch auch die Zufahrt eines Großtanklagers auf der S 242 Richtung Hartmannsdorf. Laut einer Polizeisprecherin haben die Protestler nach Gesprächen mit Einsatzkräften vor Ort ihren Protest...