Nach monatelanger Schließung: Marschner’s Eiscafé eröffnet heute wieder mit Straßenverkauf in Chemnitz

14 Uhr will der Eismacher die Ladenfenster an der Zwickauer Straße wieder öffnen und seine ersten Kunden empfangen.

Der erst kürzlich eröffnete Frei-Otto-Park in Siegmar mit seinen neuen Freiluft-Sportgeräten ist ein gut frequentiertes Ausflugsziel für Radfahrer und Spaziergänger gerade bei schönem Wetter. Als i-Tüpfelchen für einen kompletten Parkgenuss fehlte allerdings das Eis, das es bis Ende vergangenen Jahres an der Zwickauer Straße in...