Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher

Chemnitz
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Auf die Öffnungszeiten von Restaurants und Cafés ist Verlass. Auch das Caféhaus „Michaelis“ öffnet normalerweise pünktlich um 9 Uhr. Bis auf jenen Tag im Juni 2023, als um diese Zeit die Spurensicherung noch im Lokal zu tun hatte.
