  • Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher

Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Im Caféhaus „Michaelis" wurde 2023 eingebrochen. Bild: Wolfgang Schmidt/Archiv
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.

Chemnitz
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Redakteur
Von Jana Peters
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.

Auf die Öffnungszeiten von Restaurants und Cafés ist Verlass. Auch das Caféhaus „Michaelis“ öffnet normalerweise pünktlich um 9 Uhr. Bis auf jenen Tag im Juni 2023, als um diese Zeit die Spurensicherung noch im Lokal zu tun hatte.
