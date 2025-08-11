Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Sido, Bryan Adams und Samu Haber: Wie geht es in Chemnitz jetzt weiter?

Während 12.500 Fans vor der Bühne auf der Küchwaldwiese mit Sido feierten, arbeiteten 300 Menschen hinter den Kulissen.
Während 12.500 Fans vor der Bühne auf der Küchwaldwiese mit Sido feierten, arbeiteten 300 Menschen hinter den Kulissen. Bild: Theodor Müller
Während 12.500 Fans vor der Bühne auf der Küchwaldwiese mit Sido feierten, arbeiteten 300 Menschen hinter den Kulissen.
Während 12.500 Fans vor der Bühne auf der Küchwaldwiese mit Sido feierten, arbeiteten 300 Menschen hinter den Kulissen. Bild: Theodor Müller
Chemnitz
Nach Sido, Bryan Adams und Samu Haber: Wie geht es in Chemnitz jetzt weiter?
Von Christian Mathea
In der vergangenen Woche hat Chemnitz bewiesen, dass die Stadt mehrere Superstars händeln kann. Zur Küchwaldbühne und zum Wasserschloß Klaffenbach strömten über 30.000 Menschen. Was sagen die Veranstalter und die Polizei? Und wie geht es jetzt weiter?

Ihr schönster Moment in dieser Woche sei gewesen, als Bryan Adams am Mittwoch kurz nach 20 Uhr mit seiner Show loslegte. „Da wusste ich, dass unsere Konzepte, an denen wir ein halbes Jahr gearbeitet haben, aufgegangen sind“, sagt Projektleiterin Stefanie Lohse von den Veranstaltungszentren C3. Sie war mit vielen Helfern für die Vorbereitung...
