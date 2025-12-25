MENÜ
  Nach Sido und Bryan Adams: Bald mehr Konzerte im Chemnitzer Küchwald?

Im August kamen 15.000 Besucher zu Bryan Adams und nochmal 12.000 zu Sido in den Küchwald. Bild: Toni Söll/Archiv
Im August kamen 15.000 Besucher zu Bryan Adams und nochmal 12.000 zu Sido in den Küchwald. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Nach Sido und Bryan Adams: Bald mehr Konzerte im Chemnitzer Küchwald?
Von Erik Anke
Die beiden Konzerte im Sommer begeisterten Zehntausende. Im Rathaus soll nun geprüft werden, ob die Küchwaldwiese regelmäßig mit Großveranstaltungen bespielt werden kann.

Zehntausende Besucher freuten sich im August über die Auftritte von Bryan Adams und Sido im Chemnitzer Küchwald. Es waren die ersten großen Konzerte seit mehreren Jahrzehnten auf der bis zu 20.000 Menschen fassenden Küchwaldwiese. Und wenn es nach mehreren Lokalpolitikern geht, sollen es nicht die letzten gewesen sein.
