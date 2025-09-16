Nach Spaltung mehr Steuergeld für die AfD im Chemnitzer Rathaus: „Sie bereichern sich auf Kosten aller anderen“

Nach dem lähmenden Zoff innerhalb der AfD hat der Chemnitzer Stadtrat in einer Sondersitzung seine Ausschüsse und Beiräte neu gewählt. Er ist damit nach längerer Zwangspause wieder arbeitsfähig. Doch in den Parteien brodelt es.

Nach wochenlangem Stillstand ist der Chemnitzer Stadtrat wieder arbeitsfähig. Die politische Vertretung der Chemnitzerinnen und Chemnitzer hat in einem Wahlmarathon alle ihre Fachausschüsse (u.a. für Stadtentwicklung und Mobilität, Schule und Sport, Kultur) neu gewählt bzw. besetzt. Ebenso sechs Beiräte (u.a. für Kleingärtner, Senioren,... Nach wochenlangem Stillstand ist der Chemnitzer Stadtrat wieder arbeitsfähig. Die politische Vertretung der Chemnitzerinnen und Chemnitzer hat in einem Wahlmarathon alle ihre Fachausschüsse (u.a. für Stadtentwicklung und Mobilität, Schule und Sport, Kultur) neu gewählt bzw. besetzt. Ebenso sechs Beiräte (u.a. für Kleingärtner, Senioren,...