Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Spaltung mehr Steuergeld für die AfD im Chemnitzer Rathaus: „Sie bereichern sich auf Kosten aller anderen“

AfD-Kreischef Nico Köhler (r.) und seine verbliebenen Mitstreiter Susanne Rasch und Ulrich Oehme.
AfD-Kreischef Nico Köhler (r.) und seine verbliebenen Mitstreiter Susanne Rasch und Ulrich Oehme. Bild: Haertel
AfD-Kreischef Nico Köhler (r.) und seine verbliebenen Mitstreiter Susanne Rasch und Ulrich Oehme.
AfD-Kreischef Nico Köhler (r.) und seine verbliebenen Mitstreiter Susanne Rasch und Ulrich Oehme. Bild: Haertel
Chemnitz
Nach Spaltung mehr Steuergeld für die AfD im Chemnitzer Rathaus: „Sie bereichern sich auf Kosten aller anderen“
Von Benjamin Lummer, Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem lähmenden Zoff innerhalb der AfD hat der Chemnitzer Stadtrat in einer Sondersitzung seine Ausschüsse und Beiräte neu gewählt. Er ist damit nach längerer Zwangspause wieder arbeitsfähig. Doch in den Parteien brodelt es.

Nach wochenlangem Stillstand ist der Chemnitzer Stadtrat wieder arbeitsfähig. Die politische Vertretung der Chemnitzerinnen und Chemnitzer hat in einem Wahlmarathon alle ihre Fachausschüsse (u.a. für Stadtentwicklung und Mobilität, Schule und Sport, Kultur) neu gewählt bzw. besetzt. Ebenso sechs Beiräte (u.a. für Kleingärtner, Senioren,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.09.2025
2 min.
Zoff in Chemnitzer AfD: Köhler fordert von neuer Fraktion Bewegung im Namensstreit
Nur noch zwei Mitstreiter im Stadtrat: Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler.
Die AfD im Stadtrat hat sich in zwei Gruppen gespalten, deren Namen kaum auseinanderzuhalten sind. Das kann so nicht bleiben, meint ihr Kreisvorsitzender – und sieht die anderen am Zuge.
Michael Müller
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
16:45 Uhr
3 min.
Gegen Tempo 30: Wie die zerstrittene Chemnitzer AfD den Neustart versucht
Volker Dringenberg führt die größere der beiden AfD-Fraktionen im Chemnitz Stadtrat.
Eine Partei, zwei Fraktionen – so sieht die neue Realität im Chemnitzer Stadtrat aus. Die Mehrheit der AfD-Stadträte hofft auf einen baldigen Schlussstrich unter die lähmenden Querelen. Doch der interne Zoff schwelt weiter.
Michael Müller
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
Mehr Artikel