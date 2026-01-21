MENÜ
  • Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?

Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
In den Bürgerservice-Stellen lassen sich viele Behördengänge wohnortnah erledigen.
In den Bürgerservice-Stellen lassen sich viele Behördengänge wohnortnah erledigen.
Auch CDU-Stadtrat Kai Hähner ist offen für eine Wiederinbetriebnahme.
Auch CDU-Stadtrat Kai Hähner ist offen für eine Wiederinbetriebnahme.
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
In den Bürgerservice-Stellen lassen sich viele Behördengänge wohnortnah erledigen.
In den Bürgerservice-Stellen lassen sich viele Behördengänge wohnortnah erledigen. Bild: Symbolfoto: S. Gollnow/dpa
Auch CDU-Stadtrat Kai Hähner ist offen für eine Wiederinbetriebnahme.
Auch CDU-Stadtrat Kai Hähner ist offen für eine Wiederinbetriebnahme. Bild: CDU Chemnitz/Archiv
Chemnitz
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Von Michael Müller
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.

Für Chemnitz begann das neue Jahr mit einer peinlichen Posse. Denn eines jener Spar-Vorhaben, mit denen die Stadt auf ihre schwierige Finanzlage reagieren wollte, ging nach hinten los – die Schließung der Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee.
