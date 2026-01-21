Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?

Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.

Für Chemnitz begann das neue Jahr mit einer peinlichen Posse. Denn eines jener Spar-Vorhaben, mit denen die Stadt auf ihre schwierige Finanzlage reagieren wollte, ging nach hinten los – die Schließung der Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee.