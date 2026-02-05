MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Sperrung des Chemnitzer Hauptbahnhofes: Wie hoch die Rechnung für den Verursacher wird

Der Rucksack wurde mit einer mobilen Röntgenanlage untersucht.
Der Rucksack wurde mit einer mobilen Röntgenanlage untersucht. Bild: Jan Härtel
Der Rucksack wurde mit einer mobilen Röntgenanlage untersucht.
Der Rucksack wurde mit einer mobilen Röntgenanlage untersucht. Bild: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Nach Sperrung des Chemnitzer Hauptbahnhofes: Wie hoch die Rechnung für den Verursacher wird
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein herrenloser Rucksack sorgte bis in den Mittwochabend für Aufregung. Ein 18-Jähriger hatte das Gepäckstück aus Versehen liegenlassen. Das wird teuer für ihn.

Ein herrenloser Rucksack hat am Mittwochabend für eine stundenlange Sperrung mehrerer Bahnsteige am Chemnitzer Hauptbahnhof gesorgt. Laut Polizei wurde der Rucksack am Bahnsteig 5, wo der RE6 von und nach Leipzig verkehrt, kurz vor 20 Uhr entdeckt. Daraufhin wurde der gesamte Bereich weiträumig abgesperrt. Experten der Bundespolizei untersuchten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 05.02.2026 | 06:45 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
03.02.2026
2 min.
Chemnitz: Neuer Akku-Zug vor erster Fahrt mit Graffiti besprüht
Noch vor der ersten Fahrt im Linienverkehr wurde dieser Akku-Zug Opfer von Vandalen.
Das Fahrzeug wurde als Reserve für den seit Montag fahrenden Premieren-Zug vorgehalten. Bevor erste Fahrgäste einsteigen, muss er nun erst einmal gereinigt werden.
Erik Anke
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
29.01.2026
3 min.
Erster Akku-Zug startet am Montag als RE6 von Chemnitz nach Leipzig
Am Montag fährt ein solcher Zug erstmals mit Fahrgästen nach Leipzig.
Es ist eine Premiere in Sachsen: Mit zweijähriger Verspätung startet der Regelbetrieb von batterieelektrischen Zügen auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Noch fährt allerdings nur ein Zug, die vollständige Umstellung folgt schrittweise.
Ingolf Wappler
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
Mehr Artikel