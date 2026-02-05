Nach Sperrung des Chemnitzer Hauptbahnhofes: Wie hoch die Rechnung für den Verursacher wird

Ein herrenloser Rucksack sorgte bis in den Mittwochabend für Aufregung. Ein 18-Jähriger hatte das Gepäckstück aus Versehen liegenlassen. Das wird teuer für ihn.

Ein herrenloser Rucksack hat am Mittwochabend für eine stundenlange Sperrung mehrerer Bahnsteige am Chemnitzer Hauptbahnhof gesorgt. Laut Polizei wurde der Rucksack am Bahnsteig 5, wo der RE6 von und nach Leipzig verkehrt, kurz vor 20 Uhr entdeckt. Daraufhin wurde der gesamte Bereich weiträumig abgesperrt. Experten der Bundespolizei untersuchten...