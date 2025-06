Nach Sprengung von Geldautomat in Limbach-Oberfrohna: Polizei nennt erste Details zu den Tätern

Der oder die Täter waren in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Commerzbank-Filiale. Die Tat weckt Erinnerungen an einen Vorfall aus dem Jahr 2023.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen Geldautomaten in Limbach-Oberfrohna gesprengt. Betroffen war die Commerzbank am Johannisplatz. 3.20 Uhr ging dazu die erste Meldung in der Rettungsleitstelle ein. Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde um 6 Uhr angefordert, um...