Nach Unfall in Limbach-Oberfrohna: Tonnenweise gehäckselter Mais liegt auf der Bahnhofstraße

Chemnitz Umland
Der Inhalt von zwei voll beladenen Anhängern hat sich am späten Dienstagvormittag auf der Fahrbahn verteilt. Schaden: rund 40.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall in Limbach-Oberfrohna geschätzt. Auf der Bahnhofstraße lag am späten Dienstagvormittag tonnenweise gehäckselter Mais. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Der Fahrer eines aus Richtung Hartmannsdorf kommenden Traktors verriss – laut Polizei aus bisher ungeklärten Gründen –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.