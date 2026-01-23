Auf Nudeln und Pizza folgen am Johannisplatz jetzt Gyros, Lammfilet und Bifteki. Eigentlich sollte es in den Räumen amerikanisches Fast-Food geben. Was ist daraus geworden?

In Grundzügen ist die Restaurantfläche am Johannisplatz nach dem Umbau noch wiederzuerkennen – die Säulen, die große Fensterfront, der schmalere Bereich mit Bar am hinteren Ende. Doch während die Gäste im ehemaligen Vapiano, das vor zwei Jahren schließen musste, auf Hochtischen und Stühlen saßen, nehmen sie jetzt etwas tiefer auf...