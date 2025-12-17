Nach Vapiano-Aus in Chemnitz: Nachfolger zeigt erste Zeichen

Das griechische Restaurant Poseidon wird in den nächsten Wochen am Johannisplatz öffnen.

Nach dem Aus der Fastfood-Kette Vapiano Anfang 2024 stand das Ladenlokal am Johannisplatz zwei Jahre lang leer. Das Vorhaben eines Investors, die Fastfood-Ketten Pizza-Hut und Kentucky Fried Chicken in Chemnitz an diesem Ort zu etablieren, scheiterte, weil der US-Mutterkonzern ihm die Lizenzen entzogen hatte.