  • Nach Vapiano-Aus in Chemnitz: Nachfolger zeigt erste Zeichen

Zwei Männer haben das neue Firmenschild und ein Plakat mit der Aufschrift „Neueröffnung“ angebracht.
Zwei Männer haben das neue Firmenschild und ein Plakat mit der Aufschrift „Neueröffnung“ angebracht. Bild: Christian Mathea
Poseidon steht jetzt über dem Eingang.
Poseidon steht jetzt über dem Eingang. Bild: Christian Mathea
Die Vapiano-Schriftzüge werden derzeit endgültig abgebaut.
Die Vapiano-Schriftzüge werden derzeit endgültig abgebaut. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Nach Vapiano-Aus in Chemnitz: Nachfolger zeigt erste Zeichen
Von Christian Mathea
Das griechische Restaurant Poseidon wird in den nächsten Wochen am Johannisplatz öffnen.

Nach dem Aus der Fastfood-Kette Vapiano Anfang 2024 stand das Ladenlokal am Johannisplatz zwei Jahre lang leer. Das Vorhaben eines Investors, die Fastfood-Ketten Pizza-Hut und Kentucky Fried Chicken in Chemnitz an diesem Ort zu etablieren, scheiterte, weil der US-Mutterkonzern ihm die Lizenzen entzogen hatte.
