Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs

Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.

Auf die obligatorischen Köttbullar nach der Shopping-Tour durchs Möbelhaus mussten Ikea-Kunden in den vergangenen Monaten verzichten. Wer das Restaurant aufsuchte, bekam zwar kostenfrei überbackene Brötchen gereicht, aber keine richtigen Mahlzeiten. Seit Ende Juni lief der Gastro-Bereich im Obergeschoss nur im Notbetrieb.