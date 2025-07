Nach Warnung vor Keimen: Neue Ergebnisse von Chemnitzer Trinkwasser-Proben liegen vor

Noch gibt es keine Entwarnung, aber offenbar eine Tendenz. Die Krankenhäuser gehen auf Nummer sicher.

Chemnitz. In Chemnitz war es das Thema Nummer eins am Wochenende: Sollte Wasser aus dem Wasserhahn nun besser abgekocht werden oder nicht? Die Verunsicherung ist groß, nicht zuletzt bei Senioren und Eltern kleiner Kinder.

Denn das Rathaus, der Versorger Eins Energie in Sachsen sowie dessen Tochterunternehmen Inetz hatten vor einigen Tagen offiziell über Verunreinigungen informiert. Bei Untersuchungen waren sogenannte coliforme Bakterien nachgewiesen worden. Das sind Bakterien, die überall in der Umwelt vorkommen und nicht mit Darmkeimen (wie E.coli) zu verwechseln sind. Menschen mit geschwächten Immunsystemen sollten das Trinkwasser vorerst abkochen, bevor es zum Trinken, Zähneputzen oder Waschen von Obst und Gemüse verwendet wird, hieß es.

Im Zweifel Arzt konsultieren

Am späten Montagnachmittag wurden diese Hinweise nun erstmals aktualisiert. Die Verunreinigung, so betonen Stadtverwaltung und Eins, könne „nur für Patient*innen mit einer schwerstgradigen Immunsuppression ein Problem darstellen“. Dazu gehörten etwa Menschen nach einer Stammzell- oder Organtransplantation oder die sich einer Chemotherapie unterziehen, ebenso Neugeborene und Frühchen. Personen mit Immunschwäche, die sich unsicher seien, ob sie zu den gefährdeten Gruppen gehören, sollen sich an ihren behandelnden Arzt bzw. ihre Ärztin wenden, lautet eine Empfehlung. „Alle anderen können das Trinkwasser konsumieren.“

Das DRK-Krankenhaus in Rabenstein: Zusätzliche Filter und abgepacktes Trinkwasser für Patienten mit erheblich geschwächtem Immunsystem. Bild: Symbolfoto: Andreas Seidel/Archiv Das DRK-Krankenhaus in Rabenstein: Zusätzliche Filter und abgepacktes Trinkwasser für Patienten mit erheblich geschwächtem Immunsystem. Bild: Symbolfoto: Andreas Seidel/Archiv

Derweil zeigen zusätzliche Spülungen und Desinfektion im Trinkwasser-Netz offenbar Wirkung. Die jüngsten Proben hätten keinen Nachweis von Bakterien ergeben, heißt es. Die Tests sollen fortgesetzt werden, ebenso Spülungen und Desinfektionen.

Schwierige Ursachenforschung

Die Krankenhäuser der Stadt gehen auf Nummer sicher. „Als Vorsichtsmaßnahme wurde für besonders gefährdete Patientengruppen industriell abgepacktes Trinkwasser ausgegeben“, erläutert eine Sprecherin des DRK-Krankenhauses in Rabenstein. „Zusätzlich sind auf den Stationen ergänzende Filtersysteme im Einsatz, um ein Höchstmaß an hygienischer Sicherheit zu gewährleisten.“

Unklar ist nach wie vor, wie die Bakterien ins Trinkwasser gelangt sind. Bislang gebe es noch keinerlei Anhaltspunkte für den Eintrittsweg, sagte eine Sprecherin von Eins auf Anfrage der „Freien Presse“. „An Spekulationen möchten wir uns nicht beteiligen.“ (micm/jpe/mathe)