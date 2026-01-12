MENÜ
Seit Samstag wird an der Wasserleitung gearbeitet. Bild: Christian Mathea
Seit Samstag wird an der Wasserleitung gearbeitet. Bild: Christian Mathea
Nach Wasserrohrbruch: Spur auf Chemnitzer Theaterstraße bleibt vorerst gesperrt
Von Erik Anke
Nach einem Wasserrohrbruch in Chemnitz konnte die Versorgung noch am gleichen Tag wiederhergestellt bleiben. Für Autofahrer bleiben aber vorerst Behinderungen.

Die Trinkwasserversorgung von etwa 100 Personen im Chemnitzer Zentrum war nur für kurze Zeit unterbrochen. Nach einem Wasserrohrbruch in der Theaterstraße zwischen Hartmannstraße und Kaßbergauffahrt am Samstagmorgen stand den Betroffenen ein Trinkwassertanker zur Verfügung. Wie der Versorger Eins nun mitteilt, sei das Wasser bereits am selben...
