Nächster Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen von 2018 steht an

Nach einem Trauermarsch rechter Gruppen kam es zu Gewalt gegen Gegendemonstranten. Am Landgericht müssen sich nun bald vier junge Männer wegen Landfriedensbruch verantworten. Auch bei einer weiteren Anklage in dem Komplex gibt es Neuigkeiten.

Die Ereignisse aus dem Chemnitzer Herbst 2018 werden weiter juristisch aufgearbeitet. Mitte Mai wird nun der zweite von drei Prozessen beginnen, der die Ausschreitungen vom Abend des 1. September aufklären soll. Die Hauptverhandlung wird am 14. Mai um 9 Uhr in Sitzungssaal 36 des Landgerichts Chemnitz eröffnet. 15 Fortsetzungstermine bis in den...