Nächtliche Sperrung wegen Bauarbeiten: Schienenersatzverkehr auf Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig

Weil Weichen und Oberleitungen repariert werden, kommt es in drei Nächten zur Sperrung der Strecke. Fahrgäste müssen auf Busse ausweichen.

Schienenersatzverkehr statt RE 6: Das kündigt die Mitteldeutsche Regiobahn für drei Abende und Nächte an. Von Freitag auf Samstag ersetzen Busse den Zug von Leipzig nach Chemnitz um 23.37 Uhr. Laut Deutscher Bahn werden dann Instandsetzungsarbeiten am Oberbau zwischen Geithain und Cossen durchgeführt. In den Nächten von Montag auf Dienstag...