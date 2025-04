Nächtliches Feuer reißt in Chemnitz Hausbewohner aus dem Schlaf

In der Nacht waren mehrere Abfallbehälter in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In Chemnitz sind die Bewohner mehrerer Häuser im Stadtteil Sonnenberg in der Nacht zu Samstag knapp einem Feuer entkommen. In einem Hinterhof an der Hainstraße waren gegen 2 Uhr Mülltonnen in Flammen aufgegangen, die unmittelbar an einer Hauswand standen. Nach Angaben der Polizei wurde durch die Hitze die Fassade beschädigt. „Ein weiteres...