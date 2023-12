Neefepark in Chemnitz nach Hochwasser nur auf Umwegen erreichbar

Die wichtigste Zufahrt steht seit Tagen unter Wasser. Auch im Chemnitztal gibt es weiterhin Probleme.

Nach dem Hochwasser von Heiligabend kommt es in Chemnitz und Umgebung noch immer zu Behinderungen für den Verkehr. So ist das Einkaufszentrum Neefepark an der A 72 nur auf Umwegen erreichbar. Wie das Rathaus mitteilt, ist die wichtigste Zufahrt zum Neefepark weiterhin gesperrt. In einer Unterführung unter der Neefestraße steht seit Tagen das...