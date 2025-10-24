Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neue Ärzte, made in Chemnitz: Erster Medizinstudium-Jahrgang der Stadt absolviert Examensprüfung

Das Skills Lab im Klinikum, ein Medizinisches Simulations- und Trainingszentrum, gehört mit computergesteuerten Dummys zur Ausstattung des Chemnitzer Studiengangs.
Das Skills Lab im Klinikum, ein Medizinisches Simulations- und Trainingszentrum, gehört mit computergesteuerten Dummys zur Ausstattung des Chemnitzer Studiengangs. Bild: Uwe Mann/Archiv
Chemnitz
Neue Ärzte, made in Chemnitz: Erster Medizinstudium-Jahrgang der Stadt absolviert Examensprüfung
Redakteur
Von Frank Hommel
Vor fünf Jahren starteten 50 junge Leute ihr Medizinstudium am Klinikum Chemnitz. Nun tauschen sie den Hörsaal gegen den OP-Saal. Ganz am Ziel sind sie noch nicht.

Sie sind die ersten Ärzte made in Chemnitz: Nach fünf Jahren Studium hat der erste Jahrgang des Medizin-Studiengangs „Medic“ in Chemnitz mit dem Zweiten Staatsexamen den theoretischen Teil der Ausbildung beendet. Damit hat die Medizinerausbildung in Chemnitz einen weiteren Meilenstein erreicht.
