Neue Chefärzte starten an Rabensteiner Krankenhaus

Nach dem Ausscheiden von Matthias Schellner sind zwei neue Chefärzte für die Leitung der internistischen Klinik berufen worden.

Chemnitz.

Zum 1. Juli hat das DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein die Leitung seiner internistischen Kliniken neu aufgestellt: Mohamed Rady übernimmt als Chefarzt die Leitung der neu gegründeten Klinik für Kardiologie. Dr. Rady war zuvor am Klinikum Chemnitz tätig und wird künftig standortübergreifend sowohl am DRK Krankenhaus in Rabenstein wirken und tageweise an seiner bisherigen Wirkungsstätte.