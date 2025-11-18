Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neue Fahrradstraße für Chemnitz: Rathaus prüft Trasse in Gablenz

Die Uferstraße wird von Radfahrern gern genutzt – trotz Durcheinander im Schilderwald.
Die Uferstraße wird von Radfahrern gern genutzt – trotz Durcheinander im Schilderwald. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Neue Fahrradstraße für Chemnitz: Rathaus prüft Trasse in Gablenz
Redakteur
Von Michael Müller
Die knapp zwei Kilometer lange Strecke nahe der Augustusburger Straße wird bereits rege genutzt. Braucht es da noch extra Verkehrsschilder?

Soll in Chemnitz nahe der Augustusburger Straße eine weitere Fahrradstraße entstehen? Diese Frage prüft jetzt das Baudezernat der Stadt. Den entsprechenden Auftrag hat mit knapper Mehrheit der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität erteilt.
