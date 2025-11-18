Neue Fahrradstraße für Chemnitz: Rathaus prüft Trasse in Gablenz

Die knapp zwei Kilometer lange Strecke nahe der Augustusburger Straße wird bereits rege genutzt. Braucht es da noch extra Verkehrsschilder?

Soll in Chemnitz nahe der Augustusburger Straße eine weitere Fahrradstraße entstehen? Diese Frage prüft jetzt das Baudezernat der Stadt. Den entsprechenden Auftrag hat mit knapper Mehrheit der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität erteilt.