Neue Gastro-Idee am Chemnitzer Johannisplatz: Kindercafé folgt auf Pizzeria

Ein Ort, an dem sich Eltern bei Kaffee entspannen können, Kinder spielen und trotzdem etwas lernen. Das klingt nach einem großen Plan. Zwei Syrer wollen ihn umsetzen.

Ihre Tochter Emma mit ihren drei Jahren hat offenbar großes Mitspracherecht in der Familie Bash. Sie durfte entscheiden, wie das neue Café am Johannisplatz heißen soll. Natürlich Emma. So wird bald ein großes Logo über der Eingangstür in dem ehemaligen Bankgebäude hängen, darauf ein Mädchen mit Zöpfen und dem Schriftzug „Emmas...