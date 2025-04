Neue Hausärztin am Chemnitzer Stadtrand: Was die Praxis bietet und wer hier aufgenommen wird

Vier Jahre nach dem Weggang der einzigen Allgemeinmedizinerin hat Kleinolbersdorf-Altenhain wieder eine Hausarztpraxis. Claudia Brauns nimmt es allein mit dem erwarteten Patientenansturm auf – aber nur vorerst.

Blutdruckuntersuchungen gehören zum Standard eines jeden Hausarztes. Würde sich Claudia Brauns das Messgerät dieser Tage selbst anlegen, dürfte es so einige Ausschläge nach oben zeigen. Am Donnerstag sah es in den Räumen der Ärztin in Kleinolbersdorf-Altenhain noch stark nach Baustelle aus. Handwerker bohren, schrauben, hämmern. Kaum...