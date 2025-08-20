Neue Mieter für Neubau auf Chemnitzer Getreidemarkt

Eine Hotelkette hat in den oberen Etagen ihren zweiten Standort in Chemnitz eröffnet. Darunter werden zwei Gastronomen und ein Geschäft einziehen.

Seit August gibt es 26 weitere Apartments für Touristen in Chemnitz. Die Hotelkette Limehome hat kürzlich am Getreidemarkt ihren zweiten Standort in der Stadt eröffnet. Die Preise starten für ein Single-Apartments (23 Quadratmeter) ab 79 Euro, bei starker Nachfrage steigt der Preis. Das Besondere am Konzept: Bei Limehome laufen fast alle... Seit August gibt es 26 weitere Apartments für Touristen in Chemnitz. Die Hotelkette Limehome hat kürzlich am Getreidemarkt ihren zweiten Standort in der Stadt eröffnet. Die Preise starten für ein Single-Apartments (23 Quadratmeter) ab 79 Euro, bei starker Nachfrage steigt der Preis. Das Besondere am Konzept: Bei Limehome laufen fast alle...