  • Neue Penny Märkte für Neukirchen und Adorf im Erzgebirge: Alles zu Ausstattung und Eröffnungsplänen

Auch Adorf wird einen neuen Penny Markt bekommen. Der alte steht noch und ist geöffnet.
Auch Adorf wird einen neuen Penny Markt bekommen. Der alte steht noch und ist geöffnet. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Neue Penny Märkte für Neukirchen und Adorf im Erzgebirge: Alles zu Ausstattung und Eröffnungsplänen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Bauarbeiten in Neukirchen bereits in vollem Gange sind, starten die Abrissarbeiten in Adorf vermutlich erst Ende des Jahres. Was sich für die Kunden aus der Region ändert.

In Neukirchen stehen größere Veränderungen bevor: Der Discounter Penny baut gleich zwei seiner Standorte um. Zum einen im Ortszentrum sowie im Ortsteil Adorf. Während die Arbeiten am Marktplatz bereits in vollem Gang sind, steht der Abriss in Adorf noch bevor.
