Neue Penny Märkte für Neukirchen und Adorf im Erzgebirge: Alles zu Ausstattung und Eröffnungsplänen

Chemnitz Umland
Während die Bauarbeiten in Neukirchen bereits in vollem Gange sind, starten die Abrissarbeiten in Adorf vermutlich erst Ende des Jahres. Was sich für die Kunden aus der Region ändert.
In Neukirchen stehen größere Veränderungen bevor: Der Discounter Penny baut gleich zwei seiner Standorte um. Zum einen im Ortszentrum sowie im Ortsteil Adorf. Während die Arbeiten am Marktplatz bereits in vollem Gang sind, steht der Abriss in Adorf noch bevor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.