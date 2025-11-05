Neue Tasse, teurerer Glühwein und Sicherheit: Was Sie über den Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2025 wissen müssen

In diesem Jahr startet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt mit verlängerten Öffnungszeiten und einer spektakulären Bergparade. Was die Besucher noch erwartet.

Bald ist es wieder so weit. Am 28. November, in gut drei Wochen, wird der Chemnitzer Weihnachtsmarkt eröffnet. 138 Stände mit Speisen, Getränken und anderen Waren warten dann auf dem Markt, der Inneren Klosterstraße und dem Düsseldorfer Platz. In diesem Jahr gibt es die ein oder andere Besonderheit.