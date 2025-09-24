Neuer Betreiber übernimmt Fitness-Studio am Chemnitzer Wall und baut komplett um

Die Fitness-Kette „Wellyou“ aus Kiel expandiert gezielt in Ostdeutschland. Vor der Neueröffnung in Chemnitz soll eine Million Euro in die Erneuerung fließen.

Chemnitz wird der 48. Standort der Fitnesskette „Wellyou", die im Jahr 2002 in Kiel gegründet wurde. Der Betreiber wird die jetzigen Räume des „Fit/One"-Studios am Düsseldorfer Platz übernehmen. „Fit/One" will sich Ende Oktober aus Chemnitz zurückziehen.