Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neuer Betreiber übernimmt Fitness-Studio am Chemnitzer Wall und baut komplett um

Zuletzt hatte „Wellyou“ im Januar in Wismar ein neues Studio eröffnet.
Zuletzt hatte „Wellyou“ im Januar in Wismar ein neues Studio eröffnet. Bild: PR
Zuletzt hatte „Wellyou“ im Januar in Wismar ein neues Studio eröffnet.
Zuletzt hatte „Wellyou“ im Januar in Wismar ein neues Studio eröffnet. Bild: PR
Chemnitz
Neuer Betreiber übernimmt Fitness-Studio am Chemnitzer Wall und baut komplett um
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fitness-Kette „Wellyou“ aus Kiel expandiert gezielt in Ostdeutschland. Vor der Neueröffnung in Chemnitz soll eine Million Euro in die Erneuerung fließen.

Chemnitz wird der 48. Standort der Fitnesskette „Wellyou“, die im Jahr 2002 in Kiel gegründet wurde. Der Betreiber wird die jetzigen Räume des „Fit/One“-Studios am Düsseldorfer Platz übernehmen. „Fit/One“ will sich Ende Oktober aus Chemnitz zurückziehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
09.09.2025
2 min.
Fitness-Center am Chemnitzer Wall noch bis Ende Oktober geöffnet – mindestens
Das Fitness-Studio am Wall in Chemnitz darf mindestens einen Monat weitermachen.
Die Ankündigung der Schließung vor einigen Wochen hatte die Mitglieder überrascht. Es deutet sich eine Nachfolgelösung an.
Christian Mathea
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.08.2025
1 min.
Fitness-Center am Wall in Chemnitz bleibt länger offen
Das Chemnitzer Fitnessstudio „Fitness First“ bleibt auch im September offen.
Eigentlich wollte „Fitness First“ seinen Chemnitzer Club am Sonntag schließen. Aber jetzt darf einen Monat länger trainiert werden. Und dann?
Christian Mathea
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel