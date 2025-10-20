Neuer Biergarten am Chemnitztalradweg eröffnet

In Wittgensdorf finden Radfahrer nun eine Raststätte samt Spielplatz. Über die Anlage hatten ein Investor und die Stadt jahrelang gestritten.

Seit dem Wochenende gibt es für Radfahrer, die auf dem Chemnitztalradweg unterwegs sind, eine neue Einkehrmöglichkeit. Der „Färbergarten“ in Wittgensdorf (benannt nach der früheren Färberei „Louis Hermsdorf“ an dieser Stelle) bietet eine Gaststätte, einen Spielplatz und eine Murmelbahn. Betrieben wird die Radler- und...