Neuer Chefarzt für Kinderchirurgie am Klinikum Chemnitz

Chemnitz
Ein neues Kapitel für die Kinderchirurgie in Chemnitz: Nach 20 Jahren unter Dr. Jens-Uwe Straßburger gibt es ab September einen neuen Chefarzt.
Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Kinderchirurgie des Klinikums Chemnitz. Nach 20 Jahren in dieser Position verabschiedet sich Chefarzt Dr. Jens-Uwe Straßburger in den Ruhestand. Sein Nachfolger als Chef der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie und -urologie wird ab dem 1. September Dr. Jurek Schultz. Das teilte das Klinikum mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.