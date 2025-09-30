Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  Neuer Einkaufsmarkt in Chemnitz eröffnet: So lief der erste Morgen im Simmel-Markt

Peter Simmel begrüßt die ersten Kunden persönlich mit einer Blume.
Peter Simmel begrüßt die ersten Kunden persönlich mit einer Blume. Bild: Jens Kassner
Chemnitz
Neuer Einkaufsmarkt in Chemnitz eröffnet: So lief der erste Morgen im Simmel-Markt
Von Jens Kassner
Lange wurde auf den Tag gewartet, an dem sich die Glastüren der neuen Geschäfte an der Bahnhofstraße öffnen. Lange Schlangen bildeten sich aber am Morgen des Dienstags nicht.

Peter Simmel lässt es sich nicht nehmen, punkt Sieben die Öffnungsmechanismen der großen Eingangstüren zu aktivieren. Danach verteilt der Investor Rosen an die ersten Kunden. Die Eimer sind noch gut gefüllt, als die erste Welle an Interessierten im Gebäude ist. Rund 15 Personen standen draußen, Warteschlangen gab es nicht.
