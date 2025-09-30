Neuer Einkaufsmarkt in Chemnitz eröffnet: So lief der erste Morgen im Simmel-Markt

Lange wurde auf den Tag gewartet, an dem sich die Glastüren der neuen Geschäfte an der Bahnhofstraße öffnen. Lange Schlangen bildeten sich aber am Morgen des Dienstags nicht.

Peter Simmel lässt es sich nicht nehmen, punkt Sieben die Öffnungsmechanismen der großen Eingangstüren zu aktivieren. Danach verteilt der Investor Rosen an die ersten Kunden. Die Eimer sind noch gut gefüllt, als die erste Welle an Interessierten im Gebäude ist. Rund 15 Personen standen draußen, Warteschlangen gab es nicht.