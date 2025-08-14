Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Neuer Pfad führt zu Solarhäusern in Chemnitz

Vertreter der Stadt, Eins, TKI und Fasa unterzeichnen einen Vertrag zum „Solar Path“.
Vertreter der Stadt, Eins, TKI und Fasa unterzeichnen einen Vertrag zum „Solar Path“. Bild: Christian Mathea
Vertreter der Stadt, Eins, TKI und Fasa unterzeichnen einen Vertrag zum „Solar Path“.
Vertreter der Stadt, Eins, TKI und Fasa unterzeichnen einen Vertrag zum „Solar Path“. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Neuer Pfad führt zu Solarhäusern in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Man sieht es von unten selten: Solarenergie wird auf immer mehr Dächern eingesetzt. „Der Solar Path“ soll jetzt darauf aufmerksam machen. Wo steht Chemnitz im Moment?

An 28 Gebäuden hängen sie schon: Edelstahl-Tafeln mit Angaben, wieviel CO2 durch Solarmodule eingespart wird. Bei der Oberschule „Am Hartmannplatz“ sind es mit einer Kollektorfläche von 506 Quadratmetern 34 Tonnen pro Jahr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
30.06.2025
4 min.
Großaufträge und neue Module: Wie steht es um Heckert Solar in Chemnitz?
Heckert Solar produziert seit mehr als 20 Jahren Solarmodule an der Carl-von-Bach-Straße.
Auch in Chemnitz kämpft die Industrie gegen die Billigkonkurrenz aus China. Vor einem Jahr musste Heckert Solar deshalb Mitarbeitern kündigen. Seitdem hat die Firma neue Produkte angekündigt.
Christian Mathea
23.07.2025
5 min.
Trübe Aussichten für die Solarbranche
Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger ist nach einem Insolvenzantrag auf der Suche nach Investoren. (Archivbild)
Millionen Solaranlagen, aber kaum noch deutsche Technik: Immer neue Insolvenzanträge belasten die längst angeschlagene Branche. Auch beim Eigenheim lässt der Solarboom hierzulande laut Experten nach.
Monika Wendel, dpa
Mehr Artikel