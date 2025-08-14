Neuer Pfad führt zu Solarhäusern in Chemnitz

Man sieht es von unten selten: Solarenergie wird auf immer mehr Dächern eingesetzt. „Der Solar Path“ soll jetzt darauf aufmerksam machen. Wo steht Chemnitz im Moment?

An 28 Gebäuden hängen sie schon: Edelstahl-Tafeln mit Angaben, wieviel CO2 durch Solarmodule eingespart wird. Bei der Oberschule „Am Hartmannplatz" sind es mit einer Kollektorfläche von 506 Quadratmetern 34 Tonnen pro Jahr.