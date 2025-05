Neuer Prozess zu Chemnitzer Ausschreitungen 2018: „Den packen wir uns, den machen wir kalt“

Am Landgericht Chemnitz hat am Dienstag der zweite Prozess wegen der Ausschreitungen am 1. September 2018 begonnen. Vier Männer sitzen auf der Anklagebank, weil sie an dem Abend gewalttätig gewesen sein sollen. Zur Aufklärung tragen sie bisher nicht bei.

Lasse R. kommt mit großen Schritten in den Gerichtssaal. Seine Brust rausgedrückt, sein Scheitel akkurat gekämmt. Unter einem engen Hemd sieht man die muskelbepackten Arme des Kampfsportlers. Der heute 26-Jährige muss sein breites Kreuz drehen und seitlich auf die Anklagebank rücken. Er steht vor Gericht, weil er am 1. September 2018 als... Lasse R. kommt mit großen Schritten in den Gerichtssaal. Seine Brust rausgedrückt, sein Scheitel akkurat gekämmt. Unter einem engen Hemd sieht man die muskelbepackten Arme des Kampfsportlers. Der heute 26-Jährige muss sein breites Kreuz drehen und seitlich auf die Anklagebank rücken. Er steht vor Gericht, weil er am 1. September 2018 als...