  • Neuer Rabbiner in Chemnitz: Im Osten sind die Menschen weniger arrogant

Michael Jedwabny in den Räumen der Jüdischen Gemeinde an der Inneren Klosterstraße. Seit Juli ist er Rabbiner der Gemeinde in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Michael Jedwabny in den Räumen der Jüdischen Gemeinde an der Inneren Klosterstraße. Seit Juli ist er Rabbiner der Gemeinde in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Michael Jedwabny in den Räumen der Jüdischen Gemeinde an der Inneren Klosterstraße. Seit Juli ist er Rabbiner der Gemeinde in Chemnitz.
Michael Jedwabny in den Räumen der Jüdischen Gemeinde an der Inneren Klosterstraße. Seit Juli ist er Rabbiner der Gemeinde in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Neuer Rabbiner in Chemnitz: Im Osten sind die Menschen weniger arrogant
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Jedwabny bringt jahrelange Erfahrung als Rabbiner in verschiedenen jüdischen Gemeinden in Deutschland mit. Dass er Rabbi werden wollte, war für seine Familie zunächst ein Schock.

Jahrelang war die Stelle frei. Jetzt hat die Jüdische Gemeinde Chemnitz wieder einen eigenen Rabbiner. Michael Jedwabny hat den Posten seit Juli inne. Davor arbeitete er fünfeinhalb Jahre lang als Rabbiner in Aachen, einer mit etwas über 1000 Mitgliedern doppelt so großen Gemeinde wie Chemnitz.
