Neuer Tarif, neuer Schwung? So soll es in Chemnitz mit den Fahrradgaragen weitergehen

Chemnitz
Nach fast zwei Jahren Probebetrieb werden die Anlagen noch immer eher mäßig genutzt. Ab Oktober gelten neue Gebühren. Die AfD bringt derweil bereits einen Verkauf ins Spiel.
Knallbunt und groß wie ein Schiffscontainer sind sie in Chemnitz kaum zu übersehen – die drei Fahrradgaragen, die seit fast zwei Jahren zum Stadtbild dazugehören. In freundlichem Lila an der Ecke Brückenstraße/Straße der Nationen, in warmem Orange am Hauptbahnhof und in dunklem Grün am zentralen Hörsaalgebäude der Universität an der...
