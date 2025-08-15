Noch drei Tage Chemnitzer Kunstfestival „Begehungen“

Chemnitz.

„Alles ist Wechselwirkung. Nichts steht für sich allein, ein gemeinsames Band umschlingt die ganze organische Natur.“ Der Titel des diesjährigen Kunstfestivals „Begehungen“, das am 17. August zu Ende geht, steht in direktem Zusammenhang zu den Zeilen des Naturforschers Alexander von Humboldt. „Everything is interaction“ will die Komplexität der Themen Ressourcenverbrauch, Artenverlust und Klimakrise sichtbar machen. Das Festival soll ein inspirierender Ort für neue, zukunftsweisende Diskurse sein – ein Raum für Begegnung, Austausch und kreative Impulse. Es ist Teil des offiziellen Programms der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025. Die Ausstellung im Heizkraftwerk Chemnitz-Nord, Dammweg 10, präsentiert 32 künstlerische Perspektiven soziale, ökologische und ökonomische Folgen der Umweltzerstörung, auf Gerechtigkeits- und Machtfragen sowie damit verbundene gesellschaftliche Krisen. In der Ausstellung befinden sich Installationen, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen sowie Video-Kunstwerke. Ein Soundkunstwerk ist im ehemaligen Kühlturm des Heizkraftwerkes (im Bild) zu erleben. Der Eintritt zu den „Begehungen“ ist frei, eine Spende wird erbeten. Geöffnet ist von 12 bis 20 Uhr. (gp) Foto: Christian Pönitz