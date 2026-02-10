NSU-Dokumentationszentrum in Chemnitz öffnet sich thematisch

Chemnitz
Erweiterte Öffnungszeiten und ein breiteres Bildungsprogramm: Das Dokumentationszentrum in Chemnitz will auf Begegnung und Diskussion setzen.
Das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex am Chemnitzer Johannisplatz richtet sich nach dem Kulturhauptstadtjahr neu aus. Ziel sei es, künftig viel mehr ein Ort der Begegnung und der Diskussion zu werden, heißt es von der neuen Geschäftsführung, die nun aus Nora Krzywinski und Esther Gerstenberg besteht.
