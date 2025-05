Nur noch vier Wochen bis zum Kosmos: 70 Veranstaltungsorte im Chemnitzer Stadtgebiet geplant

Neben den Bühnen rund um den Schloßteich, wo Bands wie „Juli“ und „Deine Freunde“ auftreten sollen, gibt es überall in der Stadt Mitmach-Aktionen. Erstmals dreitägig startet das Festival in diesem Jahr bereits am Freitag.

Chemnitz. Am Freitag startet das Kosmos mit dezentralen Aktionen beispielsweise im Garagencampus, der Hartmannfabrik, am Karl-Marx-Monument und auf dem Theaterplatz. Nachts haben die Chemnitzer Clubs geöffnet.

Konkordiapark: Auf dem Festivalgelände rund um den Schloßteich geht es am Freitag mit einer Show der Punk-Band „Team Scheiße“ los. Die United Club Convention präsentiert verschiedene internationale Künstler, daneben findet ein öffentliches Basketball-Turnier statt.

Sonnenberg: In dem Kulturzentrum Stadtwirtschaft beschäftigt sich die Konferenz „POPxKOSMOS“ ab Donnerstag mit dem Thema regionale und nationale Popförderung. Am Freitagabend findet gegenüber im „Lokomov“ und dem „No Nations Club“ ein Konzertabend mit elf Bands aus verschiedenen Bundesländern sowie aus Tschechien statt.

Kraftverkehr: Die Initiative „Start with a friend“ veranstaltet eine Diskussion zum Thema „Heimatliebe ohne Ausgrenzung – Wie der gesellschaftliche Aufbruch in Sachsen gelingen kann“.

Fabrik: In dem Gründungszentrum an der Zwickauer Straße laufen Diskussionsrunden zu den Themen „Social Entrepreneurship“ und „Kulturarbeit in Kriegszeiten – ein Blick auf die Ukraine“.

Zählen zu den Headlinern des Kosmos: „Juli“-Sängerin Eva Briegel, „Disarstar“ und „Paula Engels“. Bild: Michael Bahlo/dpa, Imago Zählen zu den Headlinern des Kosmos: „Juli“-Sängerin Eva Briegel, „Disarstar“ und „Paula Engels“. Bild: Michael Bahlo/dpa, Imago

Am Samstag geht es auf den Bühnen um den Schlossteich los. Es sind Diskussionen an den Schillingschen Figuren, im Miramar und am Milchhäuschen geplant, thematisch geht es um künstliche Intelligenz, um Nationalstolz und Politik beim Fußball. Vertreter von Union Berlin, dem FC St. Pauli und den Niners Chemnitz sprechen über die Bedeutung von Vereinen für das Stadtbild.

Kosmos-Bühne: Auf der Bühne am Schloßteich spielen als Headliner die Bands „Juli“ und „Deine Freunde“. Daneben treten „Disarstar“ und „Aaron“ auf.

Schlossteichinsel: „GenNow“, eine Initiative der Bertelsmann-Stiftung, lädt zu einem Ideen-Austausch ein, wie junge Menschen nachhaltig an der Zukunft mitwirken können.

Am Sonntag treten am Schlossteich weitere junge Pop-Künstler wie „Ritter Lean“ und „Cloudy June“ auf. Das Bandbüro präsentiert ebenfalls eine Bühne mit Künstlern. Weitere Programmpunkte finden am Sonntag im Konkordiapark, auf der Schlossteichinsel und am Parkplatz an der Schönherrstraße statt. (cma)

Der Zeitplan des Kosmos im Internet unter www.kosmos-chemnitz.de