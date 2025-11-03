Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nur noch wenige Tage: Chemnitzer Weihnachtsbaum wird bald aufgestellt

Das wird der Chemnitzer Weihnachtsbaum in diesem Jahr. Bild: Techno-Farm und Service GmbH
Das wird der Chemnitzer Weihnachtsbaum in diesem Jahr. Bild: Techno-Farm und Service GmbH
Update
Chemnitz
Nur noch wenige Tage: Chemnitzer Weihnachtsbaum wird bald aufgestellt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Das Anliefern und Aufrichten des Baumes liefert einen Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt. Details zur Baumart und Höhe stehen bereits fest.

Wer sich schonmal auf Weihnachten einstimmen will, sollte sich den Samstag vormerken. An diesem Tag wird in den späteren Nachmittagsstunden der Weihnachtsbaum für den Chemnitzer Weihnachtsmarkt angeliefert. Das kündigt das Rathaus an.
