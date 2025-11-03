Nur noch wenige Tage: Chemnitzer Weihnachtsbaum wird bald aufgestellt

Chemnitz
Das Anliefern und Aufrichten des Baumes liefert einen Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt. Details zur Baumart und Höhe stehen bereits fest.
Wer sich schonmal auf Weihnachten einstimmen will, sollte sich den Samstag vormerken. An diesem Tag wird in den späteren Nachmittagsstunden der Weihnachtsbaum für den Chemnitzer Weihnachtsmarkt angeliefert. Das kündigt das Rathaus an.
