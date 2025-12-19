MENÜ
  • Offener Gottesdienst an Heiligabend im Chemnitzer Hauptbahnhof

Zum „Bahnhof Bethlehem“ an Heiligabend im Chemnitzer Hauptbahnhof sind alle eingeladen.
Zum „Bahnhof Bethlehem“ an Heiligabend im Chemnitzer Hauptbahnhof sind alle eingeladen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Offener Gottesdienst an Heiligabend im Chemnitzer Hauptbahnhof
Von Luisa Ederle
Am 24. Dezember wird der Hauptbahnhof zu einem Ort der Begegnung: Beim „Bahnhof Bethlehem“ sind alle willkommen, die nicht alleine feiern wollen.

An Heiligabend laden die Bahnhofsmission Chemnitz und mehrere christliche Partner erneut zum „Bahnhof Bethlehem“ in die Vorhalle des Chemnitzer Hauptbahnhofs ein. Unter dem Motto „Fürchte dich nicht“ richtet sich die Veranstaltung an Menschen, die Weihnachten allein oder in schwierigen Lebenslagen verbringen. Ab 17.30 Uhr beginnt ein...
