Ohne Dieselmotor: Erster elektrischer Citylink in Chemnitz angekommen

Chemnitz
Der neue vollelektrische Zweisystem-Zug soll künftig Stadt und Umland verbinden. Die neue Bahn-Generation geht jetzt in die Test- und Zulassungsphase.
Der erste eCitylink der neuen Generation ist in Chemnitz angekommen. Das Fahrzeug ist der Auftakt einer umfassenden Erneuerung der Citybahn-Flotte. Insgesamt hat der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) 19 dieser vollelektrischen Zweisystembahnen bestellt. Sie sollen ab 2027 schrittweise im regulären Betrieb des Chemnitzer Modells eingesetzt...
