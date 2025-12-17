Ohne Dieselmotor: Erster elektrischer Citylink in Chemnitz angekommen

Der neue vollelektrische Zweisystem-Zug soll künftig Stadt und Umland verbinden. Die neue Bahn-Generation geht jetzt in die Test- und Zulassungsphase.

Der erste eCitylink der neuen Generation ist in Chemnitz angekommen. Das Fahrzeug ist der Auftakt einer umfassenden Erneuerung der Citybahn-Flotte. Insgesamt hat der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) 19 dieser vollelektrischen Zweisystembahnen bestellt. Sie sollen ab 2027 schrittweise im regulären Betrieb des Chemnitzer Modells eingesetzt... Der erste eCitylink der neuen Generation ist in Chemnitz angekommen. Das Fahrzeug ist der Auftakt einer umfassenden Erneuerung der Citybahn-Flotte. Insgesamt hat der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) 19 dieser vollelektrischen Zweisystembahnen bestellt. Sie sollen ab 2027 schrittweise im regulären Betrieb des Chemnitzer Modells eingesetzt...