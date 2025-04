Oma geht die AfD ärgern: Wie Chemnitzer Omas gegen den Rechtsruck kämpfen

Seit ein paar Jahren tauchen sie auf Demos auf, mit bunten Schildern und harmlosen Liedern: Die Omas gegen Rechts. Anfang des Jahres gerieten sie nun ins Visier der CDU. Wer sind die Menschen, die sich in der Initiative engagieren? Was macht das aktuelle politische Klima mit ihnen? Und wen genau meinen sie eigentlich mit rechts?

„Wir haben ihm Tassen geschickt“, sagt Birgit Gatz. Sie sitzt in einem nüchternen Besprechungsraum in der Chemnitzer Innenstadt – zusammen mit anderen Menschen, die sich wie sie gegen Rechtsextremismus engagieren, trinkt Filterkaffee aus Thermoskannen und erzählt, was sie antreibt. Er, das ist übrigens Friedrich Merz.