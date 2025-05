Opel überschlägt sich nach Kreuzungscrash in Chemnitz

Zwei Autos sind in Adelsberg zusammengestoßen. Die Fahrer wurden leicht verletzt.

Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich am Wochenende in Adelsberg an der Kreuzung von Augustusburger Straße und Südring ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein aus Richtung Euba kommender Opelfahrer von der Augustusburger Straße nach links auf den Südring abbiegen. Dabei übersah der 58-Jährige einen entgegenkommenden Pkw Skoda, der...