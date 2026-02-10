MENÜ
  • Opfer von Fake-Shop: Chemnitzer Firma bekommt Plagiatspreis

Chemnitz
Opfer von Fake-Shop: Chemnitzer Firma bekommt Plagiatspreis
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Negativpreis Plagiarius wurde zum 50. Mal an von besonders dreisten Fälschungen betroffene Hersteller und Händler verliehen. Darunter die Modefirma „Germens“.

Die Aktion Plagiarius rückt Geschäftsmethoden von Fälschern ins öffentliche Bewusstsein, indem sie Plagiatsfälle betroffener Firmen zeigt. Trophäe des Schmähpreises ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase.
