Opfer von Fake-Shop: Chemnitzer Firma bekommt Plagiatspreis

Chemnitz
Der Negativpreis Plagiarius wurde zum 50. Mal an von besonders dreisten Fälschungen betroffene Hersteller und Händler verliehen. Darunter die Modefirma „Germens“.
Die Aktion Plagiarius rückt Geschäftsmethoden von Fälschern ins öffentliche Bewusstsein, indem sie Plagiatsfälle betroffener Firmen zeigt. Trophäe des Schmähpreises ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.